Nhận định Real Madrid – Levante vào lúc 20:30 ngày 17/01

Nhận định Real Madrid – Levante đang trở thành tâm điểm chú ý khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quay trở lại thánh địa Santiago Bernabeu. Sau những màn trình diễn bùng nổ tại La Liga, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đang khao khát khẳng định sức mạnh tuyệt đối trước đối thủ dưới cơ. Trận đấu này không chỉ là cuộc chiến giành 3 điểm mà còn là lời khẳng định bản lĩnh của ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Điểm qua phong độ hiện tại của Real Madrid – Levante

Đội chủ sân Santiago Bernabeu đang trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược trong thời gian vừa qua. Tại mặt trận La Liga, Real Madrid vẫn duy trì một sức mạnh đáng nể với những chiến thắng hủy diệt, tiêu biểu là màn đè bẹp Betis với tỷ số 5-1 và vượt qua Sevilla nhẹ nhàng 2-0.

Tuy nhiên, thất bại sát nút 2-3 trước kình địch Barcelona tại Siêu cúp Tây Ban Nha vừa qua đã bộc lộ một vài lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Dẫu vậy, bản lĩnh của Kền kền trắng là điều không thể phủ nhận khi họ luôn biết cách đứng dậy đúng lúc sau mỗi lần vấp ngã.

Về phía đội khách, Levante cho thấy họ là một đối thủ vô cùng khó lường với lối chơi phòng ngự phản công sắc bén. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng thành Valencia đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Sevilla với tỷ số đậm đà 3-0 ngay trên sân khách.

Dù có những trận hòa đáng tiếc trước Espanyol hay Real Sociedad, Những chú ếch vẫn chứng minh được sự kiên cường trong lối chơi của mình. Thất bại tại Copa del Rey trước Cultural Leonesa có lẽ chỉ là một tai nạn khi họ muốn dồn toàn lực cho mặt trận quốc nội nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Phong độ của Real Madrid có phần nhỉnh hơn Levante

Bảng tỷ lệ kèo trận Real Madrid – Levante

Để hiểu rõ hơn về sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội, mời quý độc giả theo dõi bảng thống kê tỷ lệ kèo niêm yết từ nhà cái. Những con số này phản ánh niềm tin rất lớn mà giới chuyên môn dành cho đội bóng áo trắng trong cuộc đối đầu sắp tới.

Soi kèo Real Madrid – Levante chi tiết

Việc phân tích các chỉ số kèo giúp người chơi có cái nhìn khách quan về khả năng chiến thắng của từng đội bóng. Dưới đây là những nhận định chuyên sâu về từng phương diện cá cược cho trận cầu này.

Kèo chấp

Với tỷ lệ chấp 2.25 trái, nhà cái đánh giá rất cao khả năng giành một chiến thắng cách biệt của Real Madrid. Đội chủ nhà sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với những siêu sao có khả năng tự mình giải quyết trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc. Levante dù có thể chơi phòng ngự lùi sâu nhưng trước áp lực khủng khiếp tại Bernabeu, việc họ đứng vững trong 90 phút là kịch bản rất khó xảy ra.

Dự đoán: Real Madrid -2.25

Kèo châu Âu

Nhìn vào mức ăn chỉ 1.14 cho cửa Real Madrid thắng, có thể thấy đây là lựa chọn cực kỳ an toàn cho giới đầu tư. Sự chênh lệch về chiều sâu đội hình và đẳng cấp cá nhân khiến cửa hòa hoặc cửa Levante thắng trở nên vô cùng mong manh. Real Madrid cần một chiến thắng để tiếp tục duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi, vì vậy họ sẽ thi đấu với sự tập trung cao nhất.

Dự đoán: Real Madrid thắng

Tài Xỉu

Mức Tài Xỉu 3.75 là một con số khá cao, phản ánh kỳ vọng về một trận cầu cống hiến và có nhiều bàn thắng được ghi. Real Madrid dưới thời Ancelotti luôn đề cao lối chơi tấn công trực diện và hiệu quả, đặc biệt là khi đối đầu với các đội bóng nhỏ.

Việc họ ghi tới 5 bàn vào lưới Betis là một tín hiệu cho thấy các chân sút đang cực kỳ khát khao lập công. Levante cũng không phải là đội bóng quá thực dụng khi họ sẵn sàng dâng cao đội hình nếu có cơ hội, giống như cách họ đã ghi 3 bàn vào lưới Sevilla.

Tuy nhiên, người chơi cũng cần lưu ý rằng sau một hành trình di chuyển và thi đấu liên tục, thể lực của các cầu thủ có thể bị ảnh hưởng. Nếu Real Madrid có được bàn thắng sớm, họ có thể sẽ chủ động giảm nhịp độ trận đấu để giữ sức cho các trụ cột. Dù vậy, với khát khao lấy lại thể diện sau trận thua Barca, các cầu thủ Real sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất để cống hiến một bữa tiệc bàn thắng cho người hâm mộ.

Dự đoán: Tài 3.75

Dự đoán tỷ số

Dựa trên những phân tích về phong độ hủy diệt của Real Madrid và hàng thủ thiếu ổn định của Levante, một kịch bản tưng bừng bàn thắng là điều hoàn toàn khả thi. Đội khách có thể ghi được bàn thắng danh dự nhưng khó lòng ngăn cản được sức mạnh tấn công của Los Blancos.

Dự đoán: Real Madrid 4 – 1 Levante

Real sẽ có 1 chiến thắng đậm

Tổng kết

Trận cầu giữa Real Madrid và Levante lúc 20:30 ngày 17/01, xoilac hứa hẹn sẽ mang lại bữa tiệc bóng đá mãn nhãn cho người hâm mộ. Với sức mạnh vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Kền kền trắng nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm một cách thuyết phục. Đây là cơ hội tuyệt vời để thầy trò Ancelotti củng cố niềm tin và tiếp tục hành trình thống trị giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.